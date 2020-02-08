غيابات بالجملة في صفوف الرجاء قبل مواجهة المولودية

سيكون نادي الرجاء المغربي، منقوصا من خدمات خمسة لاعبين، خلال المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بمولودية الجزائر، لحساب البطولة العربية.

وسيدخل نادي الرجاء، مباراته أمام مولودية الجزائر، بدون خدمات ثنائي وسط الميدان عبد الإله الحافيظي، ومحمد المكعازي.

وبالإضافة لهذا الثنائي، سيكون دفاع الرجاء، هو الآخر منقوصا من خدمات عبد الجليل جبيرة، وعمر بوطيب، بالإضافة للمهاجم محمود بن حليب.

يذكر أن مولودية الجزائر، سيواجه غدا الأحد، نادي الرجاء، بمركب محمد الخامس بالمغرب، لحساب مباراة العودة من ربع نهائي البطولة العربية.