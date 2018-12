غيابات عديدة في السيتي وغوارديولا سيعتمد على محرز

وقال المدرب الإسباني بيب غوارديولا اليوم الثلاثاء في الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة:”لدينا 15 لاعبا مُتاحا فقط في مواجهة هوفنهايم لذلك لا يُمكنني القيام بسياسة التناوب”.

وأضاف:”دافيد سيلفا يحتاج لبعض الأسابيع من أجل العودة أما أغويرو فيُمكن أن يكون جاهزا لمبارة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع.. دي بروين أيضا غير جاهز لمباراة هوفنهايم”.

وستكون الفرصة مُتاحة أمام النجم الدولي الجزائري رياض محرز للمُشاركة كأساسي مرة آخرى والتألق من جديد بعد مروره جانبا ضد تشلسي.

PEP: We have 15 players available, so I can’t do it too much (rotating). We are in the next stage which is important but we have to try and win every game to finish first.

PEP: @21LVA not able, @DeBruyneKev not able, @2DaniLuiz not able, @aguerosergiokun isn't ready.

Silva is a few weeks.

Sergio maybe has a chance for the weekend.

