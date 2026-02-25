غيابات غير مبررة للتلاميذ.. تعليمات صارمة للأساتذة ومديري الثانويات

سجلت وزارة التربية الوطنية، غيابات غير مبررة للتلاميذ خلال الفصل الثاني، لا سيما في شهر رمضان المبارك. وهذا حسب ما كشفته المعاينة الميدانية المتعلقة بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية، لا سيما تلاميذ الأقسام النهائية في الثانويات.

وأشارت وزارة التربية في بيان من المديرية العامة للتعليم، إلى أن الغيابات المتكررة للتلاميذ تؤثر على مستوى تحصيلهم الدراسي وجاهزيتهم لامتحان البكالوريا.

وفي هذا الإطار أكدت المديرية العامة للتعليم للتلاميذ المعنيين وأوليائهم أن مواضيع اختبارات امتحان شهادة البكالوريا تكون من بين الدروس المبرمج إنجازها في القسم. والمقررة في البرامج الدراسية.

كما شددت لمديري الثانويات على ضرورة المتابعة الصارمة لغيابات التلاميذ وكذا الأساتذة، وتفعيل النصوص القانونية والتنظيمية بهذا الشأن.

وطالبت المديرية الأساتذة بضرورة تقديم الدروس المقررة مهما كان عدد التلاميذ الحاضرين في الفوج. مع الالتزام بتدوين هذه الدروس في دفاتر النصوص.

كما دعت مديري التربية إلى المتابعة المستمرة لتمدرس التلاميذ واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الغيابات غير المبررة.

