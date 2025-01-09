غيابات مؤثرة في صفوف اتحاد العاصمة قبل مواجهة أورابا يونايتد

سيكون نادي اتحاد العاصمة محروما من أبرز خمسة لاعبين في صفوفه خلال مواجهة نادي أورابا يونايتد، المرتقبة يوم الأحد المقبل.

وحسب ما كشفته إدارة النادي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن كتيبة المدرب، نبيل معلول، ستكون محرومة من خدمات كل من بلقاسمي، لعمارة وشيتة بسبب الإصابة.

كما سيغيب المدافع، آدم عليلات، ولاعب خط الوسط، سليم بوخنشوش، الأول لظروف عائلية، والثاني توجه إلى مسقط رأسه لزيارة والدته المريضة، شفاها الله.