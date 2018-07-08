غياب آليات التسويق يهدّد منتوج المشمش بباتنة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
غياب آليات التسويق يهدّد منتوج المشمش بباتنة
بقلم ع.ش

يشتكي العديد من فلاحي بلدية بومقر بنقاوس ولاية باتنة، من الصعوبات الكبيرة التي تقف عائقا أمام تسويق منتوجهم، المتمثل في المشمش.

ويطالب فلاحو المنطقة من السلطات المحلية إيجاد آليات لتسويق منتوجهم الذي يتميز بالجودة بشتى أنواعه، لاسيما “الروزي” و “اللوزي”.

ويتراوح سعر الكيلوغرام من 30 الى 50 دينار، غير أنه معرض بسرعة إلى الفساد، نظرا لطبيعته، وهوما يكبد المنتجين خسائر أخرى.

كما يناشد أصحاب البساتين السلطات المعنية، بتكثيف الحواجز المائية بهذه الجهة نتيجة طبيعة المنطقة التي تتميز بقلة الأمطار.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital