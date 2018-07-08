غياب آليات التسويق يهدّد منتوج المشمش بباتنة

يشتكي العديد من فلاحي بلدية بومقر بنقاوس ولاية باتنة، من الصعوبات الكبيرة التي تقف عائقا أمام تسويق منتوجهم، المتمثل في المشمش.

ويطالب فلاحو المنطقة من السلطات المحلية إيجاد آليات لتسويق منتوجهم الذي يتميز بالجودة بشتى أنواعه، لاسيما “الروزي” و “اللوزي”.

ويتراوح سعر الكيلوغرام من 30 الى 50 دينار، غير أنه معرض بسرعة إلى الفساد، نظرا لطبيعته، وهوما يكبد المنتجين خسائر أخرى.

كما يناشد أصحاب البساتين السلطات المعنية، بتكثيف الحواجز المائية بهذه الجهة نتيجة طبيعة المنطقة التي تتميز بقلة الأمطار.