غياب الأسماء الجزائرية عن جائزة “آل مكتوم للإبداع الرياضي”

أعلن مجلس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن أسماء الفائزين في فئات الدورة العاشرة للجائزة الكبرى المخصصة للإبداع في العمل الرياضي.

وحصد المصري محمد صلاح، جائزة الرياضي العربي المتميز، ونال المستشار تركي آل الشيخ، جائزة الشخصية الرياضية العربية.

فيما غابت الأسماء الجزائرية عن منصة التتويجات، وهذا لغياب النتائج في الساحة الرياضية الجزائرية خلال سنة 2018.

يذكر أن التوأم الجزائري بقة فؤاد وبقة عبد اللطيف، توّج بجائزة “أحسن رياضي حقق إنجازا في ظروف و تحديات صعبة”، بعد تألقهما في الألعاب الأولمبية لندن 2017.