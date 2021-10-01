غياب الجزائريين عن تشكيلة القرن الـ21 في القارة السمراء

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة عن تشكيلة القرن الـ21 في القارة السمراء وذلك حسب إختيارات وتصويت الجمهور، وتفاجئ الجمهور الجزائري بغياب نجم المنتخب الوطني رياض محرز عن التشكيلة المثالية.

وضمت تشكيلة القرن الأفريقية 6 لاعبين مصريين وهم؛ الحارس عصام الحضري والمدافع وائل جمعة والظهير الأيمن أحمد فتحي والأيسر سيد معوض، ومحمد أبو تريكة إضافة إلى نجم ليفربول محمد صلاح.

كما تواجد السنغالي خاليدو كوليبالي قلب دفاع نابولي الإيطالي، ومواطنه ساديو ماني نجم ليفربول، والثنائي الهجومي الإيفواري ديديه دروغبا والكاميروني صامويل إيتو.