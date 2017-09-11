نظمت مديرية أمن ولاية الجزائر صباح الإثنين، مبادرة توعوية لنبذ العنف في الملاعب جمعت ممثلي لجان أنصار الأندية العاصمية.

وشكّل غياب رؤساء الأندية العاصمية حاجزا أمام مشروع أمن ولاية الجزائر، واقتصر الحضور على رئيسي مولودية الجزائر وإتحاد الحراش فقط.

وشهد مقر الأمن الولائي تواجد كل من كمال قاسي السعيد رئيس مولودية الجزائر، وفيصل بن سمرة رئيس إتحاد الحراش.

في المقابل، إكتفت الأندية المتبقية بإرسال ممثلين عنها فقط.

كما حضر الإجتماع المدرب المخضرم عبد الحميد زوبا، ونائب رئيس الرابطة المحترفة فوزي قليل رفقة خير الدين زطشي رئيس “الفاف”.

وإفتتح مدير أمن ولاية الجزائر نور الدين براشدي الملتقى التحسيسي بقوله: “تعودنا على مواكبة كل التطورات التي يعرفها القطاع الرياضي”.

وأضاف: “من خلال الحرص الكبير لقيادتنا الرشيدة، وإسهامنا في تمتين روابط وآليات التنسيق مع الأسرة الرياضية”.

وألّح براشدي على بعث الروح الرياضية لدى الأنصار.

وقال أيضا: “لا يختلف إثنان أنّ هدفنا المشترك هو غرس ثقافة التسامح والتآخي بين الأنصار”.

أما نائب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم فوزي قليل، فأكد سعي هيئته لنبذ العنف.

وأردف: “نحن بصفتنا الممثل الأول في القطاع سنحرص دائما على نبذ العنف في الملاعب، وبتظافر الجهود سنتمكن من القضاء على الظاهرة”.

وشكر زطشي، مديرية الأمن على المبادرة التحسيسية التي قامت بها.

وقال: “نشكر المديرية العامة للأمن الوطني، التي تقوم بواجبها اتجاه الرياضة الجزائرية، وبتحسيس المناصرين من أجل إعادة الهدوء إلى ملاعبنا”.

وأضاف: “لا يمكن لمصالح الأمن محاربة العنف بمفردها، لذلك يتوجب على كل المنظومة الكروية الإتحاد لإعادة تأمين ملاعبنا”.

وإختتم :”لا يمكننا الحكم على الرؤساء الغائبين، لكن نتمنى أن نكون واعين لأنّ مشاكل العنف يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار”.

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