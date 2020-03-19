غياب الوقاية من كورونا يدفع موظفي الحالة المدنية ببني عزيز في سطيف لإضراب

قام، صبيحة أمس الأربعاء، عمال وموظفو مصلحة الحالة المدنية ببلدية بني عزيز في سطيف، بإضراب عن العمل.

وجاء هذا الإضراب إحتجاجًا على غياب تدابير الوقاية من فيروس كورونا، وعدم منح الموظفين وسائل وأدوات الوقاية من كمامات وقفازات ومعقمات.

وهو الأمر الذي قد يتسبب في تعرض العمال للخطر وانتقال العدوى، خاصة لكونهم يعملون في شبابيك ولهم إتصال مباشر مع المواطنين الراغبين في إستخراج مختلف الوثائق يوميًا.

حيث أعلن الموظفون عدم إلتحاقهم بالعمل، إلى غاية الإستجابة لإنشغالاتهم التي قالوا إنّها ضرورية، وتخضع لتوصيات السلطات العليا بتعقيم الإدارات المختلفة وتوفير أدوات الوقاية، خاصة مع الإرتفاع في عدد المصابين بالفيروس، الذي يُعتبر هاجس الجميع، في هذه الفترة، في الوقت الذي يجد فيه المواطنون صعوبة في الحصول على القفازات والكمامات، نظرًا لندرتها وصعوبة الحصول عليها.