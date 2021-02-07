غياب بن سبعيني يُحرج مُدربه والألمان يكشفون موعد عودته

وجد ماركو روز، مدرب بوروسيا مونشغلادباخ، نفسه في موقف حرج بسبب رامي بن سبعيني، بعد أن تركه على كرسي الإحتياط خلال الجولة الماضية من البوندسليغا.

وتعرض التقني الألماني، لإنتقادات لاذعة من طرف أنصار “الفوهلن“، بعد الخسارة غير المتوقعة أمام كولن في عقر الديار.

وإعتبر مُحبوا الفريق، بأن الرجل الأول في طاقمهم الفني، قام بخيار خاطىء، عندما قرر إراحة إبن قسنطينة.

وشدد الأنصار، على أن اليساري ترك فراغا رهيبا، عجز بديله عن ملئه، وهو ما ظهر جليا في النتيجة النهائية للقاء.

وتوقعت وسائل الإعلام الألمانية، إسترجاع مُحارب الصحراء، لمنصبه على مُستوى الرواق الأيسر، أمام فولفسبورغ.