غياب تلاميذ البكالوريا عن الأقسام.. وزير التربية يعد بإصلاح الوضع

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه خلال الدورات القادمة لامتحان البكالوريا سيتم إصلاح العديد من الأمور. خاصة ما تعلق بالقضاء على تغيب التلاميذ عن المؤسسات التربوية والتوجه إلى الدروس الخصوصية .

وحمّل الوزير في إجابته على أسئلة الصحفيين على هامش الزيارة التي قادته الى باتنة الأولياء تغيب التلاميذ المقبلين عن إمتحان البكالوريا. أين قال أن الأستاذ لا يتحمل المسؤولية بمفرده.

كما كشف الوزير أنه سيتم إتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل تلميذ تغيب عن مقاعد الدراسة هذه الفترة.