شهدت الدوريات الأوروبية المختلفة غياب جماعي للاعبي المنتخب الوطني عن مباريات هذا الأسبوع بسبب التهميش الذي طال بعض اللاعبين من طرف مدربي أنديتهم.

وشارك الدولي الجزائري رشيد غزال لمدة 12 دقيقة فقط رفقة فريقه ليستر سيتي، أين ساهم في الفوز الذي عاد به الثعالب من ساوثامبتون بنتيجة (2-1).

وإكتفى بودبوز بالمشاركة لمدة 8 دقائق فقط رفقة فريقه ريال بيتيس خلال المباراة التي إنتهت بتعثر فريق الأندلس أمام ديبورتيفو ألافيس.

ويعاني رياض محرز من تهميش مدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي فضل إجلاسه على دكة البدلاء للأسبوع الثاني على التوالي، مكتفيا بـ5 دقائق فقط أمام وولفرهامبتون.

وبالرغم من أن بن طالب لم يشارك سوى في 7 دقائق مع فريقه شالك 04، إلا أنها كانت كافية ليسجل هدف التعادل لفريقه أمام نادي فولفسبورغ الألماني.

و لم يشارك آدم وناس مع نابولي ضد اس ميلان ،في حين غاب أيضا اسحاق بلفوضيل نظرا لعودته من الاصابة التي تعرض لها.