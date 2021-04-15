غياب روراوة عن أشغال الجمعية العامة الانتخابية للفاف وحضور مدوار وعنتر يحيى

شهدت الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد الجزائري لكرة القدم الجارية سهرة اليوم الخميس غياب الرئيس السابق للفاف محمد روراوة.

الجمعية العامة الانتخابية الجارية بفندق الشيراطون بالجزائر العاصمة شهدت أيضا غياب محمد زرواطي رئيس شبيبة الساورة والمورو.

هذا وحضر رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار رفقة عديد الشخصيات الكروية على غرار رئيس إتحاد الحراش السابق محمد العايب والرئيس الحالي لإتحاد عنابة عبد الباسط زعيم.

المدير العام الرياضي لفريق إتحاد العاصمة عنتر يحيى يتواجد بفندق الشيراطون وتبادل أطراف الحديث مع مدوار قبل انطلاق أشغال الجمعية العامة الانتخابية.