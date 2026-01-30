غياب غير متوقع.. عمورة خارج حسابات فولفسبورغ أمام كولن

قرّر الطاقم الفني لنادي فولفسبورغ، استبعاد المهاجم الدولي الجزائري، محمد عمورة، من قائمة الفريق المعنية بمواجهة كولن.

اليوم الجمعة، لحساب الجولة الـ20 من الدوري الألماني (البوندسليغا)، وذلك لأسباب انضباطية.

وجاء هذا القرار ليُحدث جدلًا بين مشجعي النادي، خاصة أن عمورة يُعد من العناصر الهجومية البارزة في تشكيلة “الذئاب”.

ولم تكشف إدارة النادي عن تفاصيل إضافية بخصوص طبيعة المخالفة الانضباطية، مكتفية بالتأكيد على أن القرار يندرج ضمن سياسة الفريق الرامية إلى فرض الانضباط واحترام القوانين الداخلية، دون أي استثناء.

ومن المنتظر أن يمنح هذا الغياب الفرصة لخيارات هجومية أخرى من أجل تعويض عمورة في مواجهة قوية أمام كولن، في وقت تبقى فيه الأنظار موجهة نحو ردّة فعل اللاعب وإمكانية عودته سريعًا إلى المنافسة خلال الجولات المقبلة.