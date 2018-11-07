غياب “مبولحي” يُحدث أزمة داخل ناديه!

تسبب الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، في حدوث أزمة حقيقية داخل ناديه “الإتفاق” السعودي، وهذا بإعتراف مُدربه الأوروغوياني “ليوناردو راموس”.

وتعرض “الإتي” لهزيمة قاسية جديدة، برباعية كاملة، سهرة أمس الثلاثاء، أمام “الهلال”، في غياب الحارس المُتألق والذي ترك فراغا رهيبا.

وإهتزت شباك “الكوماندوز” في تسعة مُناسبات كاملة، خلال المُبارتين اللتين ضيعهما “الرايس” بسبب الإصابة، ليدخل فريقه دوامة النتائج السلبية سريعا.

ويترقب الجميع داخل “الإتفاق”، إستئناف “مبولحي” للمُنافسة الرسمية، وهو الذي عاد للتمرن بعد تخلصه “نسبيا” من آثار إصابته في الرُكبة.