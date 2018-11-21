غياب “ميسي” و”رونالدو” عن بوديوم “البالون دور” !!

كشفت الصحف الإيطالية اليوم الأربعاء، عن غياب كل من “ليونيل ميسي” نجم “برشلونة” و”كريستيانو رونالدو” نجم “جوفنتوس” عن بوديوم جائزة “الكرة الذهبية” التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول”.

فبعد احتكار الجائزة من طرف “رونالدو” و “ميسي” في السنوات الأخيرة، حان الوقت لمنح الكرة الذهبية للاعب آخر.

وكشفت ذات المصادر، أن “رافائييل فاران” نجم “ريال مدريد” و “كليان مبابي” نجم “باريس سان جيرمان”، بالإضافة إلى “لوكا مودريتش” نجم “ريال مدريد” مرشحون للفوز بجائزة الكرة الذهبيةّ.

وكل المؤشرات توحي لتتويج الكرواتي “مودريتش” بهذه الجائزة الفردية بعد احتكاره لكل الجوائز الفردية هذا الموسم.