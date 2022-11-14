غياب هذا الثلاثي عن تربص المُنتخب الوطني !

كشف المُكلف بالإعلام في الفاف، صالح باي عبود، غياب ثلاثة عناصر عن تربص المُنتخب الوطني الذي انطلق اليوم.

حيث قال، عبود، أمسية اليوم الإثنين في المنطقة المُختلطة التي جرت على هامش الحصة التدريبية الأولى للخضر.

“التربص سيعرف غياب الثلاثي، رامي بن سبعيني، آدم وناس، وكذا الحارس ألكسندر أوكيدجة”.

كما أضاف:”بن سبعيني مُصاب بكورونا بينما يغيب الثنائي الآخر لأسباب إدارية، حيث استغل فريقي ليل وميتز الفراغ القانوني لمنعهما من القدوم”.

قبل أن يختم:”امكانية تعويضهم بلاعبين جدد خلال هذا التربص من صلاحيات المدرب الوطني وستتضح الأمور بعد حصة اليوم”.