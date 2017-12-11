غياب ولد زميرلي يهدي الطشاني منصب “الكاف”

أشارت مصادر إعلامية تونسية وليبية أن أنور الطشاني حاز على تمثيلية منطقة الشمال الإفريقي في المكتب التنفيذي لـ”الكاف” بعد رفض ملف الجزائر.

وكشف تقارير صادرة مساء اليوم، أن ممثل الاتحاد الليبي لكرة القدم إستفاد ما سمته بـ”الهدية من الجارة الجزائر”، كون الليبي بات المرشح الوحيد.

كما أشار أيضا موقع “نسمة” التونسي بأن الفاف أرسلت ملف مرشحها بدون ختم الإتحادية ولا إمضاء الرئيس وتفطنت إلى الهفوة بعد فوات الأوان.

لكن ما لم يشر إليه الموقع، هو أن “الفاف” تقدمت بطعن لدى “الكاف”، كما أرسلت أيضا سكريتير الإتحادية محمد ساعد للقاهرة.