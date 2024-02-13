غيتان:”لهذا السبب فشلت صفقة إنتقالي إلى بنفيكا”

تحدث اللاعب الفرانكو جزائري رفيق غيتان، الناشط في نادي إشتوريل البرتغالي، عن أسباب فشل صفقة إنتقاله إلى نادي بنفيكا خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وصرح غيتان، أمس الإثنين، لموقع “لاغازيتا دوفيناك“:”كانت هناك محادثات مع إدارة نادي بنفيكا، لكنها لم تُثمر بالتوصل إلى إتفاق نهائي لإنهاء الصفقة”.

وأوضح اللاعب غيتان:”لدي سلوك خاص بي في العمل، وأعلم إذا واصلت على هذا المنوال لغاية جوان المقبل، فهناك إحتمال رحيلي”.

وتابع غيتان حديثه:”كان من المفترض أن تتم الصفقة، لكن لم يحدث ذلك، هذه هي كرة القدم”.

وعن البطولة المفضلة للاعب غيتان التي يستهويه اللعب فيها، قال اللاعب:”ليس لدي أي بطولة مفضلة أريد اللعب فيها”.

وأكد اللاعب:”أعلم أن “الليغا” الإسبانية تتناسب مع طريقة لعبي على سبيل المثال. لكن أهم شيء هو أن أنال أكبر وقت من اللعب”.

وختم غيتان:”أعلم إمكانياتي، وما أستطيع القيام به، وأعلم أن هناك فئة قليلة من اللاعبين تمكنت من التعافي من إصابتين على مستوى الرباط الصليبي ولايقلقني ذلك”.