غيتان: “أحلم بالمشاركة مع الخُضر في المونديال”

تحدث الدولي الجزائري، رفيق غيتان، عن مستواه هذا الموسم مع نادي إستوريل البرتغالي والتطور الذي شهده أداؤه، مؤكدا أنه يعيش فترة جيدة في مسيرته الكروية، وذلك في تصريحات خص بها موقع “ديزاد فوت”.

وقال غيتان، إنه يشعر بحال جيدة في الوقت الحالي “أشعر أنني بحال جيدة جدا. أشارك أساسيًا بانتظام وألعب 90 دقيقة في أغلب المباريات، وهذا جيد من الناحية المعنوية ويساعدني أيضا بدنيًّا على اكتساب الإيقاع”.

وكشف غيتان، أنه تلقى الدعم من الدولي الفرنسي نبيل فقير، خلال فترة إصابته، حيث قال: “أتذكر أن نبيل فقير اتصل بي بعد إصابتي الأولى في الرباط الصليبي لأنه مر بالتجربة نفسها من قبل، وقد منحني كثيرًا من القوة وشرح لي مراحل التعافي”.

وفي ختام تصريحاته، تحدث غيتان عن تجربته الأولى مع المنتخب الوطني في مارس 2024، قائلًا: “كل شيء حدث بسرعة. بعدما صرَّحت بأن هدفي هو تمثيل الجزائر تواصلت معي الاتحادية بسرعة، وعندما استدعاني المدرب فلاديمير بيتكوفيتش شعرت بأنني أعيش حلما”.

وأضاف في هذا السياق: “للأسف لم ألعب في تلك المباريات. غبت عن مواجهة بوليفيا ثم تعرضت لإصابة في أوتار الركبة قبل مباراة جنوب إفريقيا. لكنني حققت أحد أحلامي بالمشاركة في ذلك التربص، والآن، أواصل العمل مع فريقي من أجل العودة مجددا إلى المنتخب”.

وختم غيتان تصريحاته بالكشف عن أهدافه المستقبلية مع المنتخب الوطني، قائلا: “أحد أكبر أحلامي هو اللعب في كأس العالم مع منتخب بلدي. إنه حلم كبير بالنسبة لي”.