غيتان: “أريد أن أشارك في كأس العالم مع الجزائر”

تحدث الدولي الجزائري، رفيق غيتان، بصراحة عن طموحاته مع المنتخب الوطني، قبل ساعات من خوض أول تجربة له دولية في كأس العرب 2025.

وصرّح لاعب نادي إستوريل البرتغالي، لموقع فوت ميركاتو: “سعيد بتمثيل بلدي… سنذهب لكأس العرب من أجل الفوز، لدينا فريق رائع يمكنه الفوز باللقب. شخصيًا، أنا سعيد للغاية بتمثيل الجزائر، هذا كان من أهدافي سواء في كأس العرب أو كأس إفريقيا”.

وأضاف أنه لا يشعر بأي ضغط، بل يتعامل مع المنافسة بثقة وتركيز: “التواجد مع أساطير مثل سليماني وبراهيمي شرف كبير، سليماني هو الهداف التاريخي للمنتخب، وبراهيمي كبرنا على مهاراته. بالنسبة لي، التواجد مع هؤلاء اللاعبين شرف كبير”.

وتابع غيتان: “بكل صراحة، الوصول للمنتخب الأول هدف قصير المدى. لدي الجودة، لكن يجب أن أبرهن ذلك على أرض الميدان”.

غيتان تحدث بإسهاب عن علاقته بالجزائر، مؤكدًا أن اختياره لم يكن أبدًا بدافع الفرصة أو غياب البديل: “أزور الجزائر كل سنة منذ طفولتي. عندما اتصلوا بي لم أتردد لحظة. أشعر أنني جزائري 100%”.

كما رد على الانتقادات التي توجه لبعض اللاعبين ذوي التكوين الأوروبي: “الناس يرون الأمر كفرصة، لكنني كنت أشعر أنني جزائري حتى عندما كنت لاعبًا دوليًا في الفئات السنية لفرنسا”.

وكشف أيضًا أن والدته مغربية، وكان بإمكانه تمثيل المغرب، لكنه اختار الجزائر دون تردد.

وعن حلمه الأكبر كشف غيتان: “في كرة القدم، كل شيء ممكن. سأقدم كل ما لدي في كأس العرب، ثم نرى، أريد أن أكون في كأس العالم مع الجزائر. هذا هو الهدف الأكبر بالنسبة لي”.

وتحدث غيتان، عن حظوظ “الخضر” في كأس إفريقيا 2025:” لدينا فريق قوي ويمكننا الفوز. لكن كل المنتخبات تطورت وأصبحت تملك لاعبين مميزين”.

و بعد إصابتين خطيرتين في الرباط الصليبي ببداية مشواره، يعترف غيتان أنه فكر كثيرًا في ما كان يمكن أن يحدث: “أترك الأمر لقدَر الله. ما زلت هنا وألعب على أعلى مستوى. لاعبين آخرين لم يعودوا بعد إصابة واحدة، وأنا ممتن أنني بقيت قادراً على المنافسة”.

وختم غيتان: آمل الفوز بكأس العرب تقديم موسم كبير مع إستوريل الانتقال إلى نادٍ أكبر والأهم… حجز مكان مع الخضر في كأس العالم”.