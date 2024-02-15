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الرياضة

غيتان: “أعمل للظفر بدعوة المنتخب الوطني”

بقلم كريم تيغرمت
غيتان: “أعمل للظفر بدعوة المنتخب الوطني”
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أبدى الفرانكو جزائري، رفيق غيتان، لاعب نادي استوريل برايا، البرتغالي، طموحه الكبير في تقمص ألوان المنتخب الوطني.

وصرّح غيتان، في هذا الخصوص للصحافة الفرنسية: “أنا أعمل للظفر بدعوة من المنتخب الوطني الجزائري”.

كما أضاف: “أسعى دائما لتقديم أفضل ما لديّ مع فريقي استوري، وسأكون جد سعيد في حال حصولي على فرصة مع المنتخب الجزائري”.

يذكر أن رفيق غيتان (24 عاما)، الذي ينشط في وسط ميدان، سبق له اللعب ضمن منتخب فرنسا للشبان.

رابط دائم : https://nhar.tv/BMD9Z
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