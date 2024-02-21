اختير اللاعب الجزائري رفيق غيتان أفضل مراوغ في البطولة البرتغالية متفوقا على عدد من النجوم في شاكلة أنخيل دي ماريا.

ومنح موقع “هوسكورد” المتخصص في الأرقام والإحصائيات المرتبة الأولى للاعب استوريل البرتغالي. بعدما نجح في تجسيد معدل 3 مراوغات في المباراة الواحدة.

كما وضع ذات الموقع النجم دي ماريا في المرتبة التاسعة بمعدل 1.8 مراوغة ناجحة في اللقاء الواحد.

ويملك غيتان أصول جزائرية ومغربية كذلك بحكم والدته المغربية و هو الذي سبق له أن تدرج في الفئات السنية لمنتخب “الديكة”.

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