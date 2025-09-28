غيتان أفضل مراوغ في الدوري البرتغالي

انفرد لاعب “الخضر” ونجم نادي استوريل البرتغالي، رفيق غيتان، بصدارة أفضل المراوغين في الدوري البرتغالي الممتاز، للموسم الجاري 2025-2026.

وحسب احصائية نشرها موقع “سوفاسكور” فإن غيتان، هو الأكثر مراوغة في الدوري البرتغالي هذا الموسم، بواقع 19 مراوغة.

كما أوضح الموقع المختص في الأرقام والاحصائيات. أن صاحب الـ 26 ربيعا، يملك معدل 2.7 مراوغة ناجحة في كل مباراة، وبنسبة نجاح تبلغ 59%.

وخلال 7 جولات من الدوري البرتغالي، شارك غيتان، أساسيا في 5 مناسبات مقابل مشاركتين كبديل، ونجح في تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.