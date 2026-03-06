غيتان :”قبال وحاج موسى موهوبان لكن المنافسة في المنتخب لا تخيفني”

أوضح الدولي الجزائري، رفيق غيتان، بأنه ليس متخوفا من المنافسة في مركز الجناح الأيمن للمنتخب الوطني، رغم وجود أسماء كبيرة في هذا المركز.

وقال غيتان في حوار مع موقع “ديزاد فوت”: “صحيح أن رياض محرز قدم كأس إفريقيا جيدة وهناك أيضا لاعبون موهوبون مثل إيلان قبال وأنيس حاج موسى، لكن المنافسة لا تخيفني لأنني أؤمن بقدراتي”.

وأضاف: “في الأصل أنا لاعب رقم عشرة في التكوين، ولم ألعب في منصب الجناح الأيمن إلا منذ ثلاث سنوات فقط. لهذا السبب أميل كثيرا إلى الدخول نحو وسط الملعب ومحاولة الجمع في العمق. لست جناحا يلتزم دائما بالخط، وهذه المرونة قد تمنحني فرصا أكبر مع المنتخب”.

وتطرق اللاعب أيضا إلى الأخبار التي تحدثت عن اهتمام بعض الأندية الكبيرة بخدماته خلال فترة الانتقالات الماضية: “سمعت عن اهتمام أولمبيك مارسيليا وبورتو بخدماتي هذا الشتاء، لكن لم تكن هناك عروض رسمية. فريقي لم يتلق أي شيء رسمي”.