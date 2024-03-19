غيتان :”محرز لاعب كبير واختياري تمثيل الجزائر نابع من القلب”

ابدى الوافد الجديد لـ “الخضر” رفيق غيتان سعادته الكبيرة بتواجده في التربص المقام بسيدي موسى استعدادا للدوة الودية التي ستقام بالجزائر.

وقال رفيق غيتان في تصريحه خلال المنطقة المختلطة “سعيد جدا، وفخور جدا بتمثيل ألوان المنتخب الوطني و تمثيل الشعب الجزائري، تلقيت ترحيبا كبيرا من اللاعبين سواء القدامى أو اللاعب الجدد”.

كما أضاف خليفة محرز “الأن حان دور العمل و المنافسة ستكون شديدة على المناصب، والمنافسة توجد في أكبر الأندية”

وختم غيتان “محرز لاعب كبير، وسأعمل ما في وسعي من اجل تقديم نصف ما قدمه رياض”.