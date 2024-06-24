غيتان مرشح لجائزة لاعب السنة في إستوريل البرتغالي

اُختير الدولي الجزائري، رفيق غيتان، للتنافس على جائزة أفضل لاعب في نادي إستوريل بريا البرتغالي، خلال الموسم الكروي 2023-2024.

ونشرت إدارة نادي إستوريل، أمس الأحد، عبر حسابها على “فيسبوك”، قائمة تضُم 4 أسماء، رشّحتها لجائزة لاعب السنة، يتقدمها غيتان.

وفتحت إدارة الفريق البرتغالي، باب التصويت أمام أنصارها من أجل اختيار، الاسم الذي سيتوّج بالجائزة الرمزية.

للإشارة، فإن غيتان، قدّم موسما كبيرا رفقة استوريل، بتسجيله لـ 7 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة، الأمر الذي جعله مطلوبا بقوة من قبل نادي بنفيكا، الذي يُخطط للتعاقد معه.