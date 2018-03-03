“غيتان” مُحاصر بسبب الجزائر والمغرب!!

كشف موقع “هيسبريس الرياضي” وجود صراع كبير بين الإتحاد الجزائري لكرة القدم ونظيره المغربي من أجل خطف الصاعد “رفيق غيتان”.

وقامت إدارة نادي “لوهافر” بفرض حصار على صاحب المُراوغات السحرية، تفاديا للتأثير عليه وعلى مُستواه خلال ماتبقى من مُباريات الليغ2.

وأوضح ذات المصدر، بأن الجناح الصاعد لم يُحدد مُستقبله الدولي لحد الساعة، وذلك رغم أنه يبقى يمنح الأولوية للمنتخب الفرنسي.

ووقع “غيتان” الشتاء الماضي مع “رين” مُقابل 10 ملايين أورو لغاية 2022، لتتم إعارته بعدها لفريقه الأصلي “لوهافر” لإنهاء الموسم.