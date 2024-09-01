غيتان يباشر تدريباته مع براغا البرتغالي

لم ينتظر لاعب الخضر، رفيق غيتان، كثيرا من أجل الاندماج في تدريبات ناديه الجديد سبورتينغ براغا البرتغالي.

وسجّل غيتان، حضوره في تدريبات براغا أمس السبت. تحسبا لمواجهة اليوم أمام المضيف جل فيسنتي، برسم الجولة 4 من “السوبر ليغا” التركية، بعد ساعات قليلة من تقديمه لاعبا في النادي.

وكان سبورتينغ براغا، قد تعاقد مع الدولي الجزائري. على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادما من إستوريل برايا، مع أحقية شراء عقده نهائيا مقابل 5 ملايين أورو.