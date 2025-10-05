غيتان يتحسر على تضييعه تربص منتخب الرديف

أعرب اللاعب الدولي الجزائري، رفيق غيتان، عن حسرته الكبيرة لغيابه عن تربص المنتخب الوطني الرديف، الذي سيواجه فلسطين وديا، في مناسبتين، يومي 9 و13 أكتوبر الجاري بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وقرر مدرب رديف “الخضر” مجيد بوقرة، تعويض غيتان. بلاعب نادي الرائد السعودي. يسري بوزوق، بسبب تعرضه لإصابة يوم الجمعة الفارط، خلال لقاء ناديه إستوريل بريا أمام كازا بيا، ضمن الجولة الـ 8 من الدوري البرتغالي.

ونشر غيتان، اليوم الأحد، صورة قديمة له من أحد تربصات المنتخب الأول. عبر خاصية “ستوري” على حسابه في أنستغرام، وكتب: “فخورٌ باستدعائي، لكنني أشعر بالإحباط لأن نكسةً أخرى منعتني من تمثيل بلدي”.

قبل أن يستدرك نجم إستوريل البرتغالي: “سأبقى مرفوع الرأس. وسأعود إن شاء الله للدفاع عن هذا القميص”.

يشار إلى أن غيتان، شارك في الموسم الجديد من “السوبر ليغا” البرتغالية. في 8 لقاءات منها اثنان بديلًا، وسجل هدفين إضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة.