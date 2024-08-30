غيتان يحسم وجهته المستقبلية

حسم الدولي الجزائري، الناشط في نادي إستوريل البرتغالي، رفيف غيتان، مستقبله قبل ساعات من غلق الميركاتو.

وحسب ما نقله الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جليت، عبر حسابه على “إكس”، فإن غيتان، حسم صفقة انتقاله إلى سبورتينغ براغا.

وأضاف المصدر نفسه أن، غيتان، انتقال اليوم إلى مدينة براغا تمهيدا لانتقاله إلى النادي البرتغالي.