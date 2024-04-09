غيتان يحقق أرقام إستثنائية في الدوري البرتغالي الممتاز

بصم اللاعب الدولي الجزائري الناشط في صفوف نادي إشتوريل، رفيق غيتان، على إحصائيات إيجابية هذا الموسم.

وحسب مؤشر الإحصائيات “صوفاسكور”، فيعد اللاعب غيتان، ثاني أكثر مراوغ ناجح، في مباراة واحدة بالدوري البرتغالي الممتاز هذا الموسم.

بعد أن حقق لاعب الخضر غيتان عشر مراوغات ناجحة أمام جيماريش برسم الجولة السابعة من الدوري البرتغالي.

بالإضافة لتحقيق اللاعب ثماني مراوغات ناجحة في مواجهة كاسا بيا برسم الجولة 28 من الدوري البرتغالي.