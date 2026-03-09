غيتان يحقق رقما مميّزا في الدوري البرتغالي

حقق الدولي الجزائري رفيق غيتان رقما مميزا في منافسات الدوري البرتغالي الممتاز هذا الموسم، بعد تصدره قائمة أكثر اللاعبين نجاحا في المراوغات.

وكشف موقع سوفاسكور المتخصص في الأرقام والإحصائيات عن قائمة اللاعبين الأكثر نجاحا في المراوغة في البرتغال، حيث يتصدر رفيق غيتان الترتيب بعد نجاحه في القيام بـ65 مراوغة.

وجاء لاعب نادي براغا رودريغو زالازار الذي يملك 44 مراوغة ناجحة، بفارق واضح عن الدولي الجزائري.

ويؤكد هذا الرقم عودة غيتان القوية رفقة ناديه إستوريـل، حيث أصبح من بين أبرز ركائز الفريق والعناصر الأساسية في تشكيلته هذا الموسم.

ويأتي هذا التألق في وقت يؤكد فيه اللاعب جاهزيته لتقديم الإضافة للمنتخب الوطني، في حال تلقى دعوة جديدة من الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش خلال الاستحقاقات المقبلة.