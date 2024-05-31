غيتان يدخل مفكرة ناد من “الليغا” الإسبانية

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن اللاعب الدولي الجزائري رفيق غيتان، دخل ضمن ناد ينشط في “الليغا” الإسبانية، تحسبا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم

وحسب ماكشفه الصحفي الإسباني فيرناندو سيرانو، عبر منصة “أكس” أول أمس الأربعاء، فإن نادي إشبيليا مهتم بالتعاقد مع لاعب إستوريل البرتغالي المتألق هذا الموسم غيتان.

وأكد المصدر، أن النادي الأندلسي ينوي تدعيم صفوفه بلاعبين جدد في منصب الجناح، يتمعون بميزة السرعة، والمهارة. كما أن أرقام غيتان هذا الموسم في الدوري البرتغالي تعد مشجعة للتعاقد معه، بما أن إدارة نادي إستوريل حددت مبلغ 5 ملاين أورو للسماح للاعبها الدولي الجزائري بالرحيل.

يجدر الإشارة، شارك غيتان مع فريقه إستوريل البرتغالي في 44 مواجهة بكل المنافسات، وتمكن من تسجيل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، كما يعد من أفضل اللاعبين قياما بالمراوغات الناجحة في الدوري البرتغالي.