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الرياضة

غيتان يصل للمساهمة التهديفية رقم 8 هذا الموسم

بقلم فيصل زيان بوزيان
غيتان يصل للمساهمة التهديفية رقم 8 هذا الموسم
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يواصل اللاعب الفرانكو الجزاري رفيق غيتان، تألقه في البطولة البرتغالية هذا الموسم، بعد تمكنه للوصول للمساهمة التهديفية رقم 8.

بعد أن ساهم غيتان، في عودته فريقه بنقطة ثمينة من المنافس في الجولة 23 من البطولة البرتغالية فيزيلا، وسجل الهدف الثالث لصالح فريقه، في المواجهة التي إنتهت 3 مقابل 3، أول أمس الأحد.

ووصل غيتان، بهذا الهدف للمساهمة رقم 8 هذا الموسم، بعد أن سجل 5 أهداف قدم 3 تمريرات حاسمة في البطولة البرتغالية.

وللإشارة، سبق للاعب غيتان أن أبدى جاهزيته لحمل ألوان المنتخب الوطني وبنتظر الالتفاتة فقط.

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