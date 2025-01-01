غيتان يعود إلى ناديه السابق إستوريل

أعلن نادي إستوريل البرتغالي، اليوم الخميس، عودة صانع الألعاب الدولي الجزائري، رفيق غيتان، إلى الفريق قادما من سبورتينغ براغا.

وخاض اللاعب الجزائري تجربة قصيرة بنظام الإعارة لم تكلل بالنجاح. إذ اكتفى بالمشاركة في ثلاث مواجهات فقط منذ انطلاق الموسم الجاري بمجموع 96 دقيقة لعب فقط.

وبهذا، يعود لاعب الخضر، رفيق غيتان، إلى ناديه السابق، إستوريل. الذي تألق معه، بخوضه 41 مباراة سجل خلالها 7 أهداف. وقدم أربع تمريرات حاسمة موسم 2023-2024.