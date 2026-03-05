غيتان: “مشاركتي في كأس العرب من أجمل المحطات في مسيرتي”

أكد الدولي الجزائري، رفيق غيتان، أن تجربته مع المنتخب الوطني تبقى من أجمل المحطات في مسيرته الرياضية رغم قلة مشاركاته، مشددا على أنه يطمح للعودة بقوة إلى صفوف الخُضر مستقبلا، وذلك في تصريحات خص بها موقع “ديزاد فوت”.

وتحدث لاعب إستوريل البرتغالي عن مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس العرب، مؤكدا أنها كانت تجربة مميزة رغم عدم مشاركته كثيرا في المباريات.

وقال غيتان: “كانت تجربة رائعة حتى وإن لم ألعب كثيرا. كانت بطولة بمستوى عال، وقد ذهبنا بطموح التتويج وكنا نريد أن نجعل الشعب فخورا بنا من جديد. أعتقد أننا كنا نملك فريقا قادرا على الفوز باللقب”.

وأضاف: “لعبت إلى جانب ياسين براهيمي وإسلام سليماني، وهما لاعبان كنت أشاهدهما عندما كنت أصغر سنا، ومجرد اللعب معهما يبقى ذكرى جميلة. لقد قضيت جزءا كبيرا من مسيرتي في البرتغال لذلك أعرف قيمة براهيمي هنا وما يمثله بعد كل ما قدمه مع بورتو”.

وأشار غيتان إلى فخر عائلته بما حققه قائلا: “تلقيت رسائل من عائلتي التي كانت فخورة بي. حتى أبناء عمي الصغار كانوا يقولون لي بدهشة إنني ألعب مع سليماني وبراهيمي”.