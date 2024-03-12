غيتون: “بيتكوفيتش يتمتع بالخبرة وأتمنى التعرف عليه عن قرب”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري، كيفن غيتون، لاعب نادي ميتز الفرنسي، رأيه بخصوص الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.
وصرح غيتون، في حوار خص به موقع “ديزاد فوت”: “أعرف المدرب بيتكوفيتس، من خلال مشواره مع منتخب سويسرا”.
كما أضاف: “بيتكوفيتش بقي لبضع سنوات مع منتخب سويسرا، أين قدم عمل جيد للغاية، لذا فهو مدرب يتمتع بالخبرة”.
وتابع كيفسن غيتون، بخصوص الناخب الوطني الجديد: “لا أعرف المدرب بيتكوفيتش شخصيا، لكن اتمنى التعرف اليه، واكتشافه”.
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