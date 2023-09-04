غيتون: “مواجهة السنغال ستكون أفضل تحضير لـ”الكان””

أبرز لاعب المنتخب الوطني، خيركوف غيتون، أهمية مواجهتي تنزانيا، والسنغال، بالنسبة لمنتخبنا الوطني.

وصرح غيتون، لتلفزيون”النهار”: “سنخوض خلال هذا التربص مباراة تأهيلية، والتي يجب علينا التعامل معها بجدية، قبل المباراة الكبيرة أمام السنغال”.

كما أضاف: “مباراة السنغال ستسمح لنا بالتطور أكثر، وستكون أفضل تحضير بالنسبة لنا، تحسبا لكأس أمم إفريقيا”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه تنزانيا، يوم 7 سبتمبر الجاري، برسم الجولة الأخيرة من تصفيات كان 2023، تليها مواجهة ودية أمام السنغال يوم 12 من ذات الشهر.