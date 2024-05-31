غيتون و أوكيدجا يقتربان من السقوط إلى “الليغ2”

يواجه الثنائي الدولي الجزائري، الظهير الأيمن غيتون كيفن فان دين كيرخوف، والحارس ألكسندر أوكيدجا، خطر السقوط إلى الدرجة الثانية الفرنسية “الليغ2”.

بعد أن تعرض الثنائي رفقة فريقهما ميتز، لخسارة أمام سانت إيتيان، بهدفين مقابل هدف، خارج الديار، في إطار مواجهة ذهاب “بلاي أوف” تحديد المركز المؤهل إلى “الليغ1” الموسم المقبل.

وسيكون الثنائي أوكيدجا و غيتون، أمام فرصة التدارك في مواجهة الإياب، والتي ستلعب يوم الأحد، بداية من الساعة الرابعة مساء.

يجدر الإشارة، قدم الحارس أوكيدجا، مستويات راقية هذا الموسم مع فريقه “ميتز” في “الليغ1″، حيث يعد حارس الخضر المعتزل ثاني أكثر حارس تصديا للكرات في “الليغ1” بـ129 تصد. و أكثر من قام بتصديات لتسديدات من داخل منطقة الجزاء بـ87 تصد من أصل 34 مباراة. كما شارك الظهير غيتون مع ميتز في 30 مباراة وسجل هدف وقدم تمريرتين حاسمتين.