غيتون يتوج أفضل لاعب في نادي ميتز

توج الدولي الجزائري كيفن غيتون، اليوم الاربعاء، بجائزة الشهر بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر نوفمبر السابق.

وكان كيفن غيتون، مدافع الخضر قد تألق بشكل ملفت للانتباه، رفقة ناديه خاصة في الـ 3 مواجهات التي لعبها أساسيا و تمكن من تسجيل هدف و تقديم تمريرتين حاسمتين.

كما نافس غيتون، عدة لاعبين في الفريق على غرار لامين كامارا، اسماعيل طراروي وأبيل جالو على هذه الجائزة.

وكشف النادي الفرنسي، عبر منصة “إكس”، اليوم عن هوية اللاعب، التي كانت من نصيب اللاعب الجزائري.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–