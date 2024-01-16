غيتون يكشف ماحدث في الكواليس بعد نهاية مواجهة أنغولا

تحدث الدولي الجزائري كيفن غيتون، عن تفاصيل ماحدث في غرف حفظ الملابس، بعد نهاية مواجهة، الأمس الإثنين، أمام منتخب أنغولا.

وصرح غيتون لموقع “العربي الجديد” بعد مواجهة أنغولا:”بعد نهاية مواجهة أنغولا، تحدثنا كثيراً بشأن العودة مجدداً للعمل بجدية، وتوجيه تركيزنا نحو المباراة المقبلة أمام منتخب بوركينا فاسو”.

وأضاف غيتون في تصريحاته:”كنا نريد الفوز، لكننا اكتفينا بالتعادل رغم أنّ بدايتنا كانت قوية وتمكنّا من التسجيل”.

وتابع غيتون:”هذا النوع من المباريات أمام هذا النوع من المنافسين عادة ما تكون معقدة، بعد ذلك لم نكن موفقين في إضافة الهدف الثاني الذي كان سيحررنا أكثر، ثم كانت بدايتنا سيئة في الشوط الثاني، وتمكّن الفريق المنافس من التعديل عبر ركلة جزاء، بذلنا أقصى جهدنا لإضافة الثاني رغم أن الأمر هنا في أفريقيا معقد لكن في نهاية الأمر انتهت المواجهة بالتعادل”.

وأوضح اللاعب بخصوص التحضيرات:”خففنا كثيراً من نسق التدريبات في الأيام الأخيرة، إننا جاهزون بدنياً لقد عملنا كثيراً، ومع تقدم البطولة سنكون جاهزين أكثر”.

وختم غيتون:”ما زلنا قادرين على التأهل لأننا تعادلنا ولم نخسر، يجب أن نكون أفضل أمام بوركينا فاسو، نعلم أننا ندافع عن بلدنا، وجميعنا أقوياء من الناحية الذهنية”.