غيتون ضمن التشكيلة المثالية في “الليغ 2”

اختار الموقع الرسمي لرابطة الدوري الفرنسي (الدرجة الثانية)، الدولي الجزائري كيفن غيتون، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 30 من منافسة الدوري الفرنسي “الليغ 2”.

وتألق لاعب الخُضر، كيفن غيتون، بشكل لافت في مباراة فريقه ميتز أمام مارتيغ التي جرت يوم الجمعة الماضي. و قدم تمريرة حاسمة في الهدف الأول لفريقه.

ويقدم غيتون، مستويات ممتازة رفقة ناديه ميتز، إذ خاض 10 مباريات أساسياً، وتمكن من تسجيل هدف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

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