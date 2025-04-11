غيتون ممرراً حاسماً في مواجهة ميتز أمام مارتيغ

قدم الدولي الجزائري، كيفن غيتون، اليوم الجمعة، تمريرة حاسمة، خلال مشاركته في مباراة ناديه ميتز أمام مارتيغ بملعب هذا الأخير.

ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدرجة الثانية الفرنسية “الليغ2”.

وشارك كيفن غيتون، أساسياً ضمن تشكيلة ناديه ميتز في هذه المواجهة، وبرز الدولي الجزائري في الدقيقة الثانية من المباراة، من خلال تقديمه تمريرة حاسمة، افتتح منها ناديه ميتز باب التهديف.

وفي هذه الأثناء، يتقدم نادي ميتز في النتيجة بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من اللقاء.

للإشارة، خاض اللاعب، كيفن غيتون، 10 مباريات هذا الموسم مع ناديه ميتز. وتمكن من تسجيل هدف وتقديم تمريرتين حاسمتين.