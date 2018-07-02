“غيرنوت روهر” لخلافة ماجر!!

قام الإتحاد الجزائري لكرة القدم بربط إتصالات مع المُدرب “الألمانو – فرنسي”، غيرنوت روهر وفقا لما كشف عنه الإعلامي “لاسانا كامارا”.

وأكد الصحفي في إذاعة “راديو فوت أنترناسيونال” بأن الذي قاد “نيجيريا” في مونديال روسيا 2018، سيكون الرجل الأول في “الخضر”.

وغرّد قائلا :”غيرنوت روهر سيغادر نيجيريا، من أجل الإشراف على المنتخب الجزائري، الذي يبقى دون مُدرب منذ إقالة رابح ماجر”.

وتبحث “الفاف” حاليا عن خليفة لصاحب الكعب الذهبي، مع منحها أولوية للبوسني “وحيد حليلوزيتش” والفرنسي “هيرفي رونار” والبرتغالي “كارلوس كيروش”.