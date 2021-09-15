غير سعيد في حياتي.. وزوجتي لا تبالي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبعد: سيدتي الفاضلة أنا رجل متزوج منذ 3 سنوات ولي طفلة هي قرة عيني، أعمل في منطقة بعيدة نوعا ما وأعيش رفقة زوجتي، لكن مشكلتي أني غير سعيد في حياتي، والسبب أن زوجتي مملة ولا تشاركني معظم ميولي ولا أحاديث أفتحها معها، ودوما منهمكة بشؤون البنت وبأعمال المنزل

فأنا رجل حيوي جدا وأحب الحياة، لي نمط معين أفضل العيش فيه، أحب أن تشاركني زوجي كل تفاصيل حياتي حتى لباسي أحب أن تختاره هي لي، لكننها لا تفعل بالرغم من أنها جامعية، حقيقة الأمر أصبحت كئيبا و مهموما بحالي، تحولت إلى شخص آخر غريب بعد الزواج، حاولت معها كثير بالنصح والإرشاد، وفرت لها كل ما يمكن لتتعلم وتنتبه لما أطلب لكن دون جدوى، هي تقول بأنها تحبني ولكنها لا تجتهد لتسعدني، لدرجة أنني أحيانا أفكر في فك الرابطة الزوجية وأبحث عن حياة جديدة، لكن لما أرى لابنتي أتراجع وأرفض أن أشتت عائلتي، أفيدوني بحل يعيد لي البهجة ويشعرني حقيقة بحياتي الزوجية وأجركم على الله