غير قادرة على بناء علاقات جيدة.. فهل الخلل في شخصيتي؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سيدتي أنا فتاة في العشرين من عمري، أشكو من الوحدة وليس لدي أصدقاء وأشعر أنني غير قادرة على تكوين علاقات جديدة. أعاني كثيراً من الوحدة، أنا طالبة جامعية، ولي قريبات كثر، لكن بالرغم من ذلك أشعر أنني غير قادرة على تكوين علاقات جديدة، حتى علاقتي بأقاربي غير وطيدة، أحيانا أحاسب نفسي وألومها، وأقول إن العيب ربما في طريقتي، ما جعلني أشعر أنني منبوذة وغريبة أطوار ولا أحد يحبني، وكل هذا أثر سلباً على حياتي اليومية، فهل هذا يعني أنه ثمّة خلل في شخصيتي، أريد النصيحة جزاكم الله خيرا.

سلمى من الغرب

الرد:

وعليكم السلام ورحمة الله حبيبتي، وتحية جميلة لكل قراء الموقع، لقد استغربت كثيرا حكمك على نفسك، فأنت غير متصالحة معها تماما، لِمَ كل هذا الجلد لذاتك وأنت التي ارتضيت لنفسك سلوك الوحدة، فكل إنسان يستطيع أن يبلور لنفسه مجتمعه الذي يعيش من خلاله، فليس من المعقول عدم وجود جيران وفتيات وأقارب حولك من عمرك يمكن أن يكنَّ صديقات لك..؟

عزيزتي لن أقول إن ثمّةَ خللاً في شخصيتك، فربما تعانين من الرهاب الاجتماعي بسبب نقص الثقة في ذاتك، لهذا يجب أن تحطمي ذلك القفص الذي تقوقعت داخله، يجب أن تثقي بنفسك وطموحك. لا تقفلي على نفسك، وحاولي أن تكوّني حياة اجتماعية جديدة تناسبك وتناسب مبادئك وأخلاقك، وابدئي من أفراد عائلتك، افتحي لهم قلبك، وتواصلي معهم، واكسبي منهم خبرة في الحياة، واعلمي حبيبتي أن الإنسان هو محور تعديل سلوكه، وكل إنسان به إيجابياته فاستخدمي ما وهبك الله من إيجابيات ولتكن نقطة انطلاق جديدة لحياتك، والله ولي التوفيق عزيزتي.