غير مُصدق لما حدث.. صور مُؤلمة لفلسطيني وهو يحمل جثة طفله

نشرت وكالة أ ف ب، صورا مؤلمة تُظهر ردة فعل أب فلسطيني وهو يحمل جثة طفلة المكفنة، أمام مشرحة مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وتوفيت الطفلة، بعد غارة إسرائيلية تسببت في مقتل العشرات بالمنطقة، أين يتواصل القصف الصهيوني منذ 7 من أكتوبر.

⁣وإنتشرت هذه الصور بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعمق الجراح أكثر، حول وطن يزف يوميا مئات الشهداء.

هذا وتواصل حصيلة الشهداء الفلسطنيين الإرتفاع مع تواصل قصف العدوان الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث ارتقى 4473 شهيد، كما تم تسجيل 15400 جريح.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن 90 فلسطينيا استشهد في الضفة الغربية منذ بداية العدوان الصهيوني.