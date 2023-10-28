غير مُنتظرة.. منصة إكس تُضيف هذه الميزة الفريدة

لاحظ مستخدمو منصة “إكس”، اليوم السبت، عند دخولهم إلى تطبيقات نظامي “أندرويد” و”iOS”، أن لديهم رسائل تدعوهم لتحديث منصة “إكس”، بعد توفر خدمة جديدة.

وتتمثل الميزة الجديدة، في اجراء المكالمات الصوتية والمرئية لمستخدمي التطبيق. حيث يواصل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، لفت الانتاه إلى ما يقوم به من أعمال.

ويهدف ماسك إلى جذب أكبر كم من نشطاء “السوشال ميديا” إلى منصته التفاعلية التي أحدث بها تغيرات كبيرة. ليس أقلها تحول اسمها من “تويتر” إلى “إكس”، وتغيير تصميم المنصة وشعارها.

وحسب صحيفة “ديلي ميل البريطانية”، ولتفعيل ميزة المكالمات الصوتية والمرئية، يجب الذهاب أولاً إلى الإعدادات. ثم الضغط على خيار الخصوصية والأمان. ثم اختيار الرسائل المباشرة، ثم تفعيل خيار مكالمات الصوت والفيديو عند ظهور الخيار.

وتتيح “إكس” التحكم بالحسابات التي يمكنها التواصل مع المستخدم عبر المكالمات. سواء الأشخاص في جهات الاتصال أو الأشخاص الذين تتابعهم أو أصحاب الحسابات الموثقة.

كما تتيح المنصة، الميزة الجديدة للمستخدمين على نحو تدريجي، تفعيل هذه الخدمة في هواتفهم. دون الحاجة “مبدئياً” لدفع المزيد من الأموال.

وكان ماسك قد صرح سابقاً بأنه عازم على تفعيل خدمة الاتصالات على المنصة، تدريجياً. حيث سيتم إضافة بعض التعديلات والتحسينات عليها، قبل اطلاقها بشكل رسمي.

وتعمل “إكس” على فكرة فريدة، تتلخص بعمل مكالمات الصوت والفيديو. على أنظمة التشغيل في الهواتف والحواسيب اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، دون الحاجة إلى رقم هاتف.