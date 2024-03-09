غيغر: “الاتحاد الجزائري اتخذ القرار الصائب بتعاقده مع بيتكوفيتش”
ثمن المدرب السويسري، آلان غيغر، تعاقد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، مؤكدا بأنه قرار صائب.
وقال غيغر، في حوار خص به موقع “العربي الجديد”: “أعتقد أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اتخذ قرارا صائبا بالتعاقد مع فلاديمير بيتكوفيتش نظرا للمؤهلات التي يمتلكها”.
كما أوضح: “بيتكوفيتش، قام بعمل جبار مع المنتخب السويسري على مدار 7 سنوات كاملة، حيث قاد منتخب بلادي إلى التأهل باستمرار في أكبر المحافل الكروية “.
وأردف المدرب السابق لشبيبة القبائل، ووفاق سطيف: “بيتكوفيتش، نجح أيضا في البصم مع سويسرا على نتائج متميزة، بتخطيه دوري المجموعات في كل المنافسات، وبلوغ ربع نهائي كأس أوروبا 2020، متخطياً بطل العالم منتخب فرنسا”.
وتابع آلان غيغر: “لا نسنى أيضا المسيرة الناجحة لبيتكوفيتش، مع نادي لاتسيو الإيطالي، الذي قاده للفوز بكأس إيطاليا، على حساب الغريم روما عام 2013”.